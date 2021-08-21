Вопросы безопасности имеют особое значение в свете событий с захватом власти движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане, указал 21 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Он выразил надежду на то, что в понедельник состоится посвященная этому конференция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о cоздании исламского эмирата Афганистан , а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну (kp.ru)