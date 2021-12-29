Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Текст опубликован в электронной базе нижней палаты Парламента.

В документе выделены ключевые требования для получения гражданства: знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

Подчеркнуто, что в законопроекте предусматривается сокращение количества требований к более 20 категориям лиц при получении гражданства. В частности, это относится к гражданам бывшего СССР и их детям, лицам с близкими родственниками-гражданами РФ; лицам, родившимся на территории РСФСР до 06.02.1992 или проходившим службу в армии до этой даты [в частях под юрисдикцией РФ на территории других государств] и так далее.

Дополнительно вводится возможность получения гражданства в исключительном порядке. Это касается ветеранов ВОВ из стран бывшего СССР, лиц с особыми заслугами перед РФ; а также тех, кто представляет интерес для России в силу профессии, квалификации или иных причин. Однако к таким людям не отнесены инвесторы и квалифицированные специалисты.

«Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», — отмечено в пояснительной записке.

В рамках законопроекта также вводится институт прекращения российского гражданства, который призван заменить процедуру отмены решений о приеме в гражданство. Помимо этого расширяется перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства: преступления, связанные с терроризмом; преступления против государства и наркопреступления. (Газета.ру)