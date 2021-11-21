Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт», это уже называется ревакцинация», — сказал Путин в воскресенье, 21 ноября.

Ранее, 13 октября, Путин заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V». (iz.ru)