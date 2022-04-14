Оккупанты обсуждают с родными указания уничтожения украинских городов: «Путин сказал все с землей равнять».
Об этом говорится в перехватах разговоров российских оккупантов, опубликованных Главным управлением разведки Минобороны.
В частности, военнослужащий армии агрессора Олег Карасев рассказывает своей жене о полученных указаниях относительно дальнейших действий в Украине: «Путин сказал, если до 10 мая ни х… не сделаем, то все с землей равнять».
«А Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х … продвинуться не могут… Наших стреляют каждый день», — сказал Карасев.
В ГУР подчеркнули, что этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности российского президента.
Накануне на Донбассе оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов. (УНИАН)