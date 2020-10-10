Путин призвал уделить внимание стабильности в Ингушетии

Российский лидер Владимир Путин в поздравительной телеграмме жителям Ингушетии в связи с 250-летием единения республики с Россией призвал уделить приоритетное внимание обеспечению мира и стабильности как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом.

«Отрадно, что нынешнее поколение жителей республики с глубоким уважением относится к своей истории, отеческим заветам и обычаям, принимает активное участие в решении ключевых общенациональных задач, в реализации востребованных проектов и инициатив в экономике и социальной сфере, в агропромышленном и туристическом комплексах», — подчеркнул президент.

Глава России отметил, что вступление Ингушетии в состав РФ стало «важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности». Также, по его словам, жители республики могут по праву гордиться подвигами и трудовыми свершениями своих предшественников, а также их вкладом в самобытную культуру и традиции народов России.