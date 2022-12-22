Соединенным Штатам удалось разобщить россиян и украинцев, несмотря на усилия России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

«С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала [Советского] Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность [русских и украинцев] все увеличивалась и увеличивалась», — сказал Путин.

По его словам, в результате жителей двух стран «растащили, разобщили, а потом стравили».

«А мы в этом смысле потерпели известное фиаско», — подчеркнул президент РФ.