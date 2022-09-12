Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует общаться с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он хотел пообщаться с руководством страны по поводу ситуации в Украине.

Об этом сообщает российский «Интерфакс«.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин с Кадыровым довольно часто общаются по различным вопросам.

Стоит отметить, что Кадыров остался недоволен побегом российских оккупантов с фронта в Украине. В связи с этим он заявил о возвращении подразделений Чечни во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым на войну против Украины.