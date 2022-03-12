Власти Китая отказались поставлять авиакомпаниям Российской Федерации запчасти. В РФ будут искать возможность купить запчасти для самолетов в Турции, Индии и других странах.

Об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia & CIS, передает Грузия Online.

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, — и китайцы отказали», — заявил Кудинов.

По его словам, власти России будут искать, где купить запчасти для самолетов.

«Будем искать (возможности, — ред.) через другие страны. Возможно, через наших партнеров — через турок, может быть, через Индию. Каждая компания будет сама договариваться — мы (Росавиация, — ред.) просто будем помогать эти запчасти легализовать», — отметили в Росавиации.

В свою очередь технический директор перевозчика Игорь Поддубный заявил, что «Уральские авиалинии» без остановки флота и разборки самолетов на запчасти, смогут продолжать полеты только два месяца. При этом он уверен, что якобы есть возможность поставлять запчасти и материалы в обход санкций.

Стоит отметить, что у «Уральских авиалиний» в наличии 54 авиалайнера Airbus на условиях лизинга. А в начале марта Airbus прекратил техническое обслуживание самолетов авиакомпаний РФ.

Что мы тут видим? Китай, который является чуть ли не главной надеждой Путина под шквалом обрушившихся на его голову санкций, вполне спокойно дает понять Москве, что не собирается нарушать введенные против РФ международные санкции и потакать России в их обходе, передавая ей авиадетали, предназначенные для гражданской авиации КНР. Это, конечно, провал. Выясняется, что у них остаются надежды еще на Турцию и Индию – интересно, на каком основании? Неужели они думают, что такие крупные и весомые страны станут рисковать своей репутацией, ввязываясь в какие-то тайные махинации, которые очень скоро окажутся раскрыты? Потому что, когда станет ясно, что российские самолеты иностранного производства продолжают подозрительно долго летать, останется только направить усилия разведок на действия в этом направлении Индии и Турции. Российский чиновник и так уже замарал репутацию этих стран, выразив надежду на то, что они станут международными нарушителями ради их авиации. Теперь-то уж они наверняка будут особенно щепетильно следить за тем, чтобы никакие подсанкционные товары не проникли в РФ с их территории. А если всё так, то получается, что уже через год-два придет конец огромной системе внутренних перелетов по всей РФ, и придется ее гражданам передвигаться на далекие расстояния только поездами. Потому что ведь уже давно не слышно о новых моделях больших пассажирских самолетов в РФ, об их регулярной сборке, об их полностью отечественной начинке.

О своем видении этой ситуации рассказали # известные зарубежные эксперты.

Игорь Семиволос, украинский аналитик, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Поведение Китая вполне логично. Пекин готов демонстрировать солидарность с московскими агрессорами до первого доллара, который они могут потерять в результате санкций. А что, собственно, Москва, хотела? Санкции глобальны и наказание за их нарушение не менее глобально. Вероятно, идя на эту авантюру, Москва забыла эту простую вещь – экономика давно единое целое и нарушение правил разрушает порядок, на которой она держится. Вы можете у себя дома хоть с головы до ног обмотаться «колорадскими» ленточками и вытатуировать букву Z на причинном месте, но на улице, в человеческом сообществе, лучше появляться без этих признаков морального уродства. Иначе не поймут. Уже.

То, о чем говорит московитский чиновник, неприемлемо для любой уважающей международное право страны. И дело, как мне кажется, даже не столько в ценностях, сколько в понимании, что любое подобное телодвижение будет отслеживаться и караться.

Что касается возможности московитской экономики внутренними силами поддержать на плаву парк самолетов и обеспечить пассажирские перелеты внутри страны, то шансы здесь практически нулевые. Если этого не удалось сделать в тучные годы, то как этого можно достичь сейчас? То, что представляет собой модернизация московитской военной техники и на что способна в техническом плане Московия, мы видим сейчас у себя, на полях Украины. Она прекрасно горит. Страна, посылающая на убой солдат с просроченными сухпайками, может разве что пришивать бирки на вещмешках, и то криво.

Тенгиз Пхаладзе, политический аналитик, экс-советник президента Грузии по вопросам безопасности:

— Путин хотел восстановления Советского Союза, в каком-то плане ему это удалось – потому что в России будет такой же дефицит, какой был в СССР. Наверное, скоро появятся и продовольственные талоны. Уже нет многих иностранных брендов и скорее всего очень скоро их вообще не будет. Россию отключили от SWIFT, не работают VISA, MasterCard, западные платежные системы. Так что, в этом плане он восстановил Советский Союз и, естественно, он получит тот же экономический эффект, который в свое время получил СССР. И это закончится таким же результатом.

Вчера было принято решение о национализации нескольких компаний. Т.е., это возвращение как раз к той системе. И я не думаю, что кто-то из международного сообщества собирается вместе с Россией разделить вот такую участь. Поэтому ничего оптимистичного для России я в этом плане не вижу.