Российский президент Владимир Путин готовится к долговременной войне и пытается в «ручном режиме» решать проблемы, с которыми сталкивается его армия в Украине. В попытках компенсировать дефицит снарядов и ракет, РФ закупила системы вооружения в Иране и Северной Корее.

Так, как говорится в отчете специалисты американского Института изучения войны (ISW), которые проанализировали попытки Кремля найти партнеров в оборонной сфере и попытаться реанимировать российский ВПК, эти меры не решат глубинных проблем Путина.

Аналитики обратили внимание, что на заседании Координационного совета Вооруженных сил РФ Путин заявил, что правительство должно обеспечить активную конкуренцию между производителями военного вооружения.

«Поставки иранских дронов-камикадзе и баллистических ракет в Россию увеличат зависимость страны от систем вооружения из Ирана», – отмечаются в ISW.

Эксперты отметили, что зависимость России от поставок оружия от государств, которые годами находятся под жесткими санкциями, дают реальную оценку тому, сможет ли российская промышленность в короткие сроки удовлетворить потребности армии. (unian.net)