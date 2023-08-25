Проживающие в Грузии этнические азербайджанцы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутные границы, чтобы люди могли ездить друг к другу, передает Turan.

Более 3 лет назад сухопутные границы между Азербайджаном и Грузией были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Сотни тысяч азербайджанцев проживают в Грузии, а в Азербайджане проживают этнические грузины. Многие из них связаны семейными узами, однако не могут общаться уже долгое время.

К этой петиции, которую подписали более 1 тысячи человек, присоединяются также и грузины, проживающие в Азербайджане, отмечено в обращении.

Петиция составлена по инициативе грузинской правозащитницы, этнической азербайджанки Самиры Байрамовой и размещена в соцсетях.

Напомним, что сухопутные границы Азербайджана со всеми соседними государствами остаются закрытыми для граждан с 24 марта 2020 года.

Действительно, понятно, почему могут не открываться сухопутные границы для поездок в Иран, в Россию – это, скажем так, не лучшие соседи нашей страны, в том числе с точки зрения многих аспектов безопасности. Но Грузия? Цивилизованный сосед, с которым у Азербайджана теснейшее экономическое взаимодействие, прямой выход в Турцию и на Запад, и к тому же никаких политических проблем. Азербайджан – суверенное государство и вправе самостоятельно решать, с кем открывать границы, а в отношении кого и повременить.

Исчерпывающий комментарий по этому поводу дал # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Как раз в случае с закрытием границ Азербайджан трудно обвинить, что он покорно идет на поводу ВОЗ. Кругом все страны уже отменили ограничительные меры, введенные в связи с пандемией, и лишь Азербайджан без конца продлевает закрытие сухопутных границ, объясняя это уже отмененной в мае во всемирном масштабе пандемией.

Вопросов добавляет и факт, что все остальные границы — воздушная и водная открыты, и для их пересечения не требуется даже справки о прививке. Поток посещающих страну иностранцев растет. По данным Госкомстата, за январь-июль этого года Азербайджан посетило 1 млн 143,6 тысячи иностранцев (на 37,4% больше, чем за тот же период 2022 года). При этом число туристов из «ковидного» Китая выросло в 8,3 раза, из «антисанитарной» Индии – в 2,6 раза и т.д. Из поголовно вакцинированных стран Евросоюза приехало всего 57,2 тыс. туристов — втрое меньше, чем из стран Персидского залива (185,4 тыс.) и в 8 раз меньше, чем из стран СНГ (477,1 тыс.).

Эти цифры показывают, что официально заявленная причина продолжающегося закрытия наших сухопутных границ — защита населения от ковидной опасности — не более, чем выдумка. Но, возможно, нас хотят по-отечески, как несмышленых детей, отгородить от каких-то других опасностей?

Из тех опасностей, которые на слуху и муссируются в прессе, можно выделить экспорт иранской модели государственности и международный терроризм — в основном т. н. «исламский». Но и тут статистика опровергает. По тем же статданным, иранцы составляют 7,4% от общего числа туристов, а из трех суннитских стран (Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистана) их прибыло еще больше — 8,3%.

Кроме того, в отличие от многих других регионов, Индия и Пакистан поставляют нам не только туристов, но и мелких предпринимателей, которые предпочитают оседать в центре столицы. Например, всего за 5 минут ходьбы от Торговой до своего дома, я прохожу мимо одного индийского и двух пакистанских ресторанов, пакистанской прачечной, двух пакистанских парикмахерских, двух пакистанских продуктовых магазинов, пакистанского кафе. Все они выросли здесь, в центре города, как грибы, за последние полтора года. А статистика, уже пакистанская, показывает, что за прошлый год эмиграция пакистанцев превысила рекорд 1970-х. При этом, заметной видимой активности у этих торговых объектов нет, но они как-то успешно держатся там, где местные бизнесмены не тянут высокой арендной платы. Ощущение, что у них скрытый источник дохода.

Зато почти каждый месяц иностранцы из этого региона (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал) отмечаются в криминале. Прилетая к нам дорогостоящим воздушным путем, с пересадкой в Турции, они уже здесь вместо осмотра достопримечательностей пытаются нелегально пересечь границу, чтобы попасть в Грузию и Россию и дальше пытать счастья в Европе. А ведь кто-то с ними списывается, встречает в аэропорту, обеспечивает жильем, новыми документами, подвозит до границы. Уже был случай, когда полиция арестовала пакистанцев, которые взяли в заложники туристов-соплеменников и вымогали у них выкуп (крупный по пакистанским меркам). А недавно индиец взломал суперзащищенную базу данных ASAN-Viza и подделал визы для тысячи граждан Индии и Пакистана. Кто эти люди, и кто из местных им здесь помогает? И почему эти сети траффикинга не громят так же успешно, как иранскую шпионскую сеть?

Читая эти крохи информации, попадающие в нашу прессу, легко понимаешь, что миграция — многосложный процесс. Но тот факт, что 71,1% прибывших в Азербайджан иностранцев добрались до нас воздушным путем, наводит на мысль, что власти таким образом сортируют миграционные потоки по социальному признаку (толщине кошелька). Если так, то принимаемые сейчас ограничительные меры сознательно программируют ущемление интересов малообеспеченных слоев населения.

Еще одна правдоподобная версия: сохранение ограничительных мер лоббируют те олигархи, которые контролируют туристический бизнес, завоз продуктов питания, лекарств и т. п. Их эгоизм съедает повышение зарплат, выкачивает ресурсы из семейных бюджетов, больше половины которых уходит на еду…

Эти проблемы до пандемии смягчались завозом товаров и продовольствия из соседних стран: Ирана, России и Грузии. Но если закрытие границ с Ираном и Россией еще можно как-то объяснить политическими соображениями, то держать закрытой границу с Грузией, вполне безопасным соседом, нелогично. Особенно на фоне действующего Лачинского коридора. Число туристов из Грузии составило в общей массе 4,7% — меньше, чем из далекой Индии (4,9%). Хотя понятно, что солидную часть приезжающих граждан Грузии составляют этнические азербайджанцы, посещающие родственников либо занятые мелким челночным бизнесом. Сейчас тысячи азербайджанских семей по обе стороны границы лишены возможности общения и существенного довеска к семейному бюджету по надуманному предлогу. Ведь кто в здравом уме поверит, что путешествующие по суше более заразны, чем те, кто летят самолетом?

Поэтому мне хочется верить, что власти Азербайджана прислушаются к недавнему обращению грузинских азербайджанцев. Пусть и у них будет свой «Борчалинский коридор», которого они заслуживают уж точно не меньше, чем карабахские армяне.