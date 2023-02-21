Парадоксально, но факт. Чем дальше человечество продвигается вперед в научно-технической области, чем больше совершается мыслимых и немыслимых открытий, чуть ли не каждый день нас поражают новые изобретения, тем больше мракобесия всплывает на поверхность.

Несмотря на то, что на дворе XXI век, и по известному выражению киногероя «космические корабли бороздят просторы Вселенной», находятся немало людей, в частности, в Азербайджане, которые предпочитают скатываться назад, в средневековье.

Накануне и после развала Советского Союза постсоветское пространство заполонили экстрасенсы, маги, колдуны, ведьмы и прочая нечисть всех мастей. Все они обещали вылечить наивных простаков, сделать богатыми, обеспечить счастливое и безоблачное будущее. Словом, все то же самое, что обещали в СССР, но уже не с помощью коммунистов, а сверхъестественных сил.

Впрочем, не будем особо судить малообразованных, наивных людей, которые попавшись на удочку шарлатанов, расставались со своими последними деньгами, чтобы стать богатыми и счастливыми. Но когда о колдовстве и магии говорят люди с высшим образованием, некогда имевшие довольно солидный статус в обществе, остается только диву даваться. Речь идет о бывшем ректоре Бакинского славянского университета (БСУ) Нурлане Алиевой. Но обо всем по порядку.

В настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит слушание по делу бывшей заведующей кафедрой вуза Дурданы Алиевой.

Из материалов дела следует, что экс-ректор Нурлана Алиева подавала жалобы на Дурдану Алиеву в Генеральную прокуратуру, а также в Министерство науки и образования. В жалобах было указано, что Дурдана Алиева присвоила деньги, полученные от студентов, используя свои служебные полномочия.

Пожалуй, земная сторона данного слушания на этом заканчивается, и в дело вступают темные силы. Так, Нурлана Алиева в своих жалобах обвинила Дурдану Алиеву в том, что она… околдовала ее.

В результате вмешательства потусторонних сил, бывший ректор заболела.

Заметьте, о черной магии говорит не малограмотный гражданин, имеющий за плечами три класса и два коридора обучения. И не старая бабка из горного села. О злых духах, состоящих на посылках у Дурданы Алиевой, вполне серьезно заявляет целый РЕКТОР, пусть и бывший. Причем, все настолько серьезно, что история с порчей нашла свое отражение в материалах уголовного дела.

Мы не знаем, то ли экс-ректор, упомянув о черной магии, пытается усугубить и без того незавидное положение своей некогда подчиненной, то ли она действительно верит в эту чушь, но сама ситуация отнюдь не радует глаз. Неудивительно, что наша система образования находится в таком состоянии, если уж ректоры оказываются в плену мракобесия.

Впрочем, раз уж Дурдану Алиеву обвинили в том, за что в средние века в Европе сожгли бы на костре инквизиции, то она может выстроить линию защиты, исходя из вновь открывшихся фактов. Например, заявить, что она присвоила деньги студентов потому, что бес попутал.

А если серьезно, пока в суде разбирались с магией и принимали решение о принудительном приводе Нурланы Алиевой, она покинула страну. Без всякой помощи из потустороннего мира…