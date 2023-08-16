Быть лицемером в современном политическом мире как бы не возбраняется. Особенно в этом вопросе преуспели западные «демократы».

Они знают все про права человека и демократию, когда речь идет о другой стране. Только вот западной «кумушке» следует на себя обернуться.

В Азербайджане неоднозначно и вполне справедливо негативно относятся как к России, так и США. И для этого есть весьма веские, можно сказать, убийственные аргументы.

Сегодня «цивилизованный мир» обеспокоен несуществующей проблемой. Как вы понимаете, речь идет «об очередном армянском геноциде».

Невероятно, но факт. Завтра Совет безопасности созывает экстренное заседание в связи с «ухудшением гуманитарной ситуации в Карабахе» из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

Кстати, в этом шоу примет участие и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Браво, господа демократы из ООН. Вам на протяжении почти тридцати лет армяне плевали в лицо, но ваше благодушие было невероятным.

Помните, четыре резолюции СБ ООН, на которые армяне наплевали? Помните.

И сегодня выносить на повестку дня вопрос о Лачинской дороге просто позор.

Впрочем, ООН давно уже стала настолько бесхребетной, что и армяне танцуют на ее спине индийские танцы.

Но, всем этим «ооновцам» следует помнить слова президента Азербайджана Ильхама Алиева: все четыре резолюции СБ ООН Баку выполнил в одиночку.

Таким образом, все эти «ооновские соберончики» для нас не более чем тявкание дворняжки…

Но есть еще один момент, когда действия России и Запада сливаются в одну канву. Все до невозможности просто: ни Россия, ни Запад не хотят видеть независимыми ни Азербайджан, ни Армению, ни Грузию.

Да, Россия и США будут говорить о том, что они идут верной дорогой, однако истина состоит в том, что эти державы не приемля сепаратизма у себя, поощряют эту «язву» в Азербайджане.

Впрочем, тщетные надежды. Азербайджан в 2020 году показал, на что способен. А ООН пусть заседает. Азербайджанский караван не остановить..