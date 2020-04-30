«ПСЖ» признан чемпионом Франции

«ПСЖ» признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1, сообщает заместитель главного редактора L’Equipe Жоэль Доменигетти.

«Чемпионаты завершены. Места в таблице зафиксированы. «ПСЖ» – чемпион Лиги 1», – написал журналист в твиттере.

Кроме парижан, в Лиге чемпионов также сыграют «Марсель» и «Ренн». В Лигу Европы попадут «Лилль», «Реймс» и «Ницца».

Из высшего дивизиона вылетят «Амьен» и «Тулуза», а из Лиги 2 поднимутся «Лорьян» и «Ланс».

На момент остановки чемпионата из-за коронавируса парижане лидировали в таблице, опережая идущий вторым «Марсель» на 12 очков. (sports.ru)

| 2020-04-30T15:41:18+00:00 30 апреля 2020, 18:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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