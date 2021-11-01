Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что клуб не собирается расторгать контракт с защитником Серхио Рамосом. Слова функционера передает L`Equipe.

«У нас нет никаких мыслей о расторжении контракта. Мы прекрасно знали, что у Рамоса травма, когда подписывали с ним контракт. Нужно набраться терпения и дождаться, когда он сможет вернуться в общую группу», — сказал Леонардо.

Рамос перешел в «ПСЖ» в июле этого года, но до сих пор не сыграл за команду из-за травмы.

Защитник выступал за «Реал» 16 лет. Он перешел мадридский клуб из «Севильи» в 2005 году. (gazeta.ru)