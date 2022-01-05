Общественные процессы развиваются нелинейно и всегда с непредсказуемым результатом. Когда возмущенные женщины разгромили булочные лавки в Петрограде в феврале 1917 года, никто и подумать не мог, что это революция и конец власти династии Романовых.

В Казахстане триггером протестов явилось повышение цен на газ в два раза. Конечно, это больно ударило по автомобилистам на западе страны, где этот газ и добывается. Однако сводить все к проблеме цен нет никаких оснований. Причины протестов, довольно быстро перешедших от экономических требований снижения цен на газ и продукты питания к политическим, гораздо глубже. И это оказалось неожиданным для правящей элиты.

Очень важны обстоятельства, отличающие нынешние протесты от происходившего в Жанаозене 10 лет назад.

Во-первых, выступления охватили практически всю страну. Только в столице Астане и ряде городов севера относительно спокойно и только потому, что там достаточно много полицейских и внутренних войск. Это очень важно, так как растягивает и так ограниченные силы правоохранителей.

Во-вторых, выступления рабочих на западе поддержал средний класс не только в городах, но даже в относительно небольших поселках. Этого никогда не было и повергло власть буквально в ступор. Восстала, не побоимся этого термина, буквально вся страна.

В третьих, политические требования начались с лозунга «Шал, кет!» — «Старик, уходи!». Народ требовал отстранения от власти первого президента Нурсултана Назарбаева и всей его клики. И своего уже добился. На посту председателя Совета безопасности его сменил президент Токаев.

Отметим очень характерные признаки уже близкой победы восстания.

Первый. Как сообщает telegram-канал KazTAG, несколько частных бизнес-джетов улетели из Казахстана,. По информации издания, все рейсы имели назначение в аэропорты европейских стран. Шесть самолетов взлетели из Алматы, еще один борт — из столицы Астаны. При этом правительственный бизнес-джет полетел в сторону России, передает telegram-канал Ateo Breaking. Спрос на частные самолеты резко вырос на фоне народных протестов в республике. Тем временем СМИ в Бишкеке сообщают, что самолет зятя Назарбаева Тимура Кулибаева летит в Кыргызстан.

Второй. Борт Ту-214 специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в сторону Казахстана, сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково. Лайнер пересек российско-казахстанскую границу над Уральском и продолжил движение на юго-восток страны. Как пишет Readovka, борт направлялся в Алматы. Однако аэропорт второй столицы Казахстана оказался захваченным протестующими. В итоге самолет сменил курс и вылетел за пределы Казахстана.

Отсюда вполне можно сделать вывод, что уже какая-то часть правящей элиты поняла, что восстание победило и самое время уносить ноги, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. В Москве вроде бы обещали помощь в эвакуации Назарбаева и его семьи. Для чего направили отряд спецназа, но без его вмешательства в события.

Казахстанский режим казался одним из самых устойчивых на всем постсоветском пространстве за исключением туркменского. И вдруг он зашатался там, где этого меньше всего можно было ожидать.

Известно, что необходимым условием успеха революции является раскол элит. В Казахстане раскол существовал давно, но Назарбаеву и его окружению до какого-то времени удавалось купировать его последствия.

Ситуация принципиально изменилась, когда был разработан и осуществлен транзит власти. Формально Назарбаев ушел с поста президента, его сменил Токаев, но первый президент фактически оставил основные рычаги управления в своих руках.

Произошла хаотизация власти. У нее появилось два центра. Один юридический во главе с Токаевым, а второй фактический в лице Назарбаева. Вся вертикаль власти, во-первых, расшаталась и, во-вторых, в ней воцарился хаос.

Бюрократы и чиновники в столице и на местах никак не могли взять в толк, кто кому начальник. Вроде бы Токаев является главой исполнительной власти, но все знали, что теневым верховодом остается Назарбаев. Процесс хаотизации шел постепенно. В том числе и по причине ухудшающегося здоровья Назарбаева. Его указания часто запаздывали или вообще доходили в усеченном виде.

В такой обстановке государственный аппарат теряет контроль над ситуацией, чиновники предпочитают ждать прояснения ситуации, а оно никак не приходит. В результате начинается имитация активной деятельности, а фактически холостой ход управления. В том числе появляются непродуманные и принятые наспех решения без соответствующей проработки их последствий. Повышение цен на газ как раз из этой серии. В Петроград могли завести хлеб, а цены на газ в Казахстане можно было повысить не резко, а постепенно с мерами поддержки наиболее уязвимых слоев населения. И тогда этот триггер не сработал, а когда появился бы другой — неизвестно.

Провал казахстанского варианта транзита власти в первую очередь отразится на России. Не секрет, что в Москве очень внимательно следили за его ходом и рассматривали различные варианты использования опыта соседей на российских условиях.

Теперь последние сомнения отброшены. Никакого транзита, по крайней мере, по казахстанской модели не будет. И будет ли он вообще. Уж очень опасными оказываются подобные эксперименты.

Как следствие, будет усиление полицейского контроля над обществом и пресечение в самом жестком варианте любых неконтролируемых властями действий.

Вторая проблема. Уже очевидна трансформация казахстанского режима. Оппозиционеры, находящиеся в эмиграции Мухтар Аблязов и Акежан Кажегельдин, начинают влиять на события.

Политизации протестов способствовало присоединение к восставшим активистов партии «Демократический союз Казахстана» (ДСК), созданной Аблязовым в 2017 году. Сам он живет во Франции с 2010 года, но располагает в республике широкой сетью последователей.

В 2020 году он создал в Киеве штаб своей организации и сейчас призывает казахстанцев связываться со своим штабом по телефонам украинских операторов сотовой связи.

Если оппозиционеры из эмигрантов сумеют возглавить политическое крыло восставших, превратить разрозненные процессы в разных городах в единое организованное движение, то власть столкнется с довольно сложным вариантом выхода из кризиса.

Такая оппозиция потребует серьезной трансформации в сторону демократизации и президенту Токаеву будет очень трудно противостоять таким требованиям. Скорее всего, он пойдет на это в надежде притушить возникший пожар.

Появление в тылу у Путина демократического Казахстана будет означать начало процесса распада нынешнего состояния Центральной Азии, в той или иной мере находящейся под контролем России.

Теперь наряду с украинской проблемой возникла казахстанская. И это потребует каких-то сложных действий. В Москве уже начали говорить о походе на север Казахстана якобы для защиты русских и русскоязычных. Такой вариант Москва имеет, но навряд ли она способна сейчас на интервенцию. Сил и ресурсов для этого у нее нет. И есть опасность нарваться на санкции не из-за Украины, а Казахстана.

Как будет Москва разрываться между двумя фронтами, увидим в самое ближайшее время. На переговорах с американцами российская делегация будет не в самой лучшей позиции.