В Украине сформирован первый тюркский батальон «Туран», который готов воевать против армии Путина и Кадырова. Его возглавил гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек.

В своем видеообращении, адресованном Путину и Кадырову, он заявил о том, что глава России под видом спецоперации в Украине занимается самым настоящим геноцидом тюркоязычного населения страны. Более того, Кадыров решил прикрыться исламом, объявив о джихаде. Кудабек требует от главы Чечни не трогать «священную религию», чтобы прикрывать свои преступления в Украине.

Мы уже писали о том, что позиция Турции в отношении войны в Европе несколько меняется («Зеркало», 19 ноября 2022). Анкара занимает более твердые позиции. Это происходит в Сирии и теперь в Украине. В последнем случае наглядно видно по интенсификации и увеличению номенклатуры поставок турецкого вооружения.

Десятки турецких бронетранспортеров Kirpi (тур.- еж) применяются украинской армией (ВСУ). В ближайшее время ожидается поступление еще большей партии этих замечательных машин. Броневик класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected — Противоминная засадная машина) Kirpi называют наиболее защищенным среди всех известных бронеавтомобилей. Он позволяет украинским защитникам не бояться мин и засад.

Еще один важный факт. ВСУ стали успешно использовать против российских войск турецкие РСЗО TRLG-230. Анкара уже поставила Киеву ракеты для TRLG-230 и для Bayraktar TB2. При этом снаряды для РСЗО турецкая сторона передала Украине еще летом. Они были произведены компанией Roketsan.

Россия осуществила очередной налет на украинскую инфраструктуру. Под ударами оказался Киев и несколько областей. По данным мэра столицы Виталия Кличко, атака унесла жизни трех человек, более десятка ранены.

Россия выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101 и Х-555 «Калибр». Как сообщили Воздушные силы ВСУ, украинские защитники сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе типа «Ланцет». Ракетный удар был нанесен с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Интересно, что на этот раз ракетный обстрел не пришелся на крайние западные регионы страны. Видимо случай, когда российская ракета и перехватывающая ее украинская оказались на территории Польши несколько охладил раж российских военных. Во всяком случае, в Москве поспешили заявить, что не целились на территорию страны НАТО.

По всем признакам попадание российской ракеты на польскую территорию должно было привести в действие статьи 4 и 5 Атлантической хартии. Однако в Вашингтоне и Брюсселе, а за ними и в Варшаве решили не ввязываться в горячий конфликт с Россией. Однако результатом стало серьезное усиление поставок вооружения и в первую очередь систем противовоздушной и противоракетной обороны Украине.

В частности, Италия планирует передать франко-итальянские зенитно-ракетные комплексы средней дальности SAMP/T, кроме этого итальянское семейство управляемых ракет средней дальности Aspide для поражения воздушных целей и переносные комплексы Stinger.

Со своей стороны Франция готова передать зенитные ракетные комплексы Crotale NG.

Большой пакет помощи как военно-технической, так и гуманитарной готовит Швеция.

Если к этому прибавить 125 зенитных орудий, снаряды к ним и установки для борьбы с дронами от Великобритании, то очевидно, что страны НАТО не оставят без ответа российские ракетные удары по украинской инфраструктуре.

Если говорить о военной составляющей, то налицо определенное выдыхание российского наступления на Донбассе. Штурмовые действия продолжаются в направлении Бахмута и Авдеевки, но их интенсивность снижается. Уже очевидно, что ни на одном направлении российской армии не удалось достичь сколько-нибудь значительных целей. Потери понесли огромные, продвинулись буквально на несколько метров, да и то не в состоянии закрепиться.

ВСУ же наоборот продолжает, хоть и медленно, продвигаться в направлении Сватово-Кременная в Луганской области. Все попытки российских контратак отбиваются, а гражданские власти из этих городов уже эвакуированы. Это верный признак того, что нет уверенности в возможности отразить украинское наступление.

Есть сложности с так называемыми частично мобилизованными, а тут еще подоспело время очередного призыва срочников. Российская система мобилизации буквально задыхается. Людей не во что одеть, чем-то накормить и для них банально не хватает даже легкого стрелкового оружия.

Все это и несколько других факторов заставляют российское командование переходить к стратегической обороне. По всей линии фронта.

Особо для него сложное положение создается на юге. Речь идет об оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Как пишет в своем Telegram-канале украинский военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, существует как минимум три важных фактора, которые усугубляют положение оккупационных войск России.

Во-первых, они не могут полноценно обеспечить управление передовыми подразделениями в связи с серьезными рисками для штабов, командных пунктов и пунктов управления в ближней огневой зоне. Дальнобойная артиллерия ВСУ и M142 HIMARS вынуждают российское командование размещать данные объекты далеко за пределами основной операционной зоны, что крайне негативно влияет на эффективность управления.

Во-вторых, логистика россиян продолжает желать лучшего, а система обеспечения, несмотря на круглосуточную реверсную загрузку железнодорожного Крымского моста, не обеспечивает данную группу войск в полной мере. Добавим украинские обстрелы северной и не только части Крыма, а также удары дронов по Таганрогу, Белгороду, Новороссийску и Севастополю.

Все это приводит к тому, что логистика российской армии на юге Украины может компенсировать только текущие среднестатистические потери, но не восстановление подразделений до боеспособного состояния и их полноценного снабжения.

В-третьих, по мере того как ВСУ укрепляются на правом берегу Днепра, они расширяют свои возможности по огневому давлению на левобережье. Эта зона повышенного риска для российской армии расширяется с каждым днем, что, в свою очередь, имеет дополнительное отрицательное воздействие на систему управления и обеспечения.

Получается, что приближающаяся зима играет в целом в пользу ВСУ, так как у российской армии логистические и прочие проблемы в холодное время только усугубятся.

Все это делает концепцию стратегической обороны несколько хлипкой. Есть вполне определенная вероятность, что по мере роста поставок западного вооружения ВСУ накопит достаточно сил для перехода в наступление не по одному, а по двум операционным направлениям. И никакая частичная мобилизация не поможет. Это сильно нервирует в Москве как высших военных, так и гражданских.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что с экономическим и финансовым положением России тоже проблемы. Через две недели вступает в силу эмбарго на поставки нефти в Европу. Китай и Индия уже сократили закупки российских углеводородов и закрыли все позиции на начало декабря. И это сулит большие проблемы российскому бюджету и нефтяной отрасли. Уже сейчас в Москве говорят о предстоящем сокращении добычи нефти. Возникает вполне объективный вопрос о том, где деньги и валюту брать будут. Как сказал президент Байден, I’ll see — посмотрим.

Российская армия потерпела в Украине как минимум три сокрушительных поражения: под Киевом, Черниговом и Сумами, в Харьковской области и недавно отступлением из Херсона.

Подведомственному народу это нужно либо как-то объяснить, либо отвлечь его другими темами. Начальник государства российского вплотную занимается пуском фабрики по выращиванию индеек в Тюменской области, наверное, других забот у него как у верховного главнокомандующего нет.

Чиновники рангом пониже на все голоса рассуждают о том, что надо брать Киев. Неважно, что где-то отступаем и терпим сокрушительные поражения, должны снова прийти в украинскую столицу, потому что он, как писали летописи, мать городов русских. Какой Киев, если вы не знаете, удержите сакральный для вас Крым или нет. Тем не менее, народу забивают голову подобными химерами. Других, как оказывается, нет.

Если отвлечься от пропагандистской свиристелки про Киев и «русский город Одессу», то налицо полный разброд и шатание в российских верхах.

Уже самым отпетым ясно, что война в Украине проиграна. Вопрос только, сколько еще времени займет оформление поражения.

С другой стороны, никакими силами, обстрелами и прочим невозможно заставить Киев согласиться на переговоры с Москвой. Попытки действовать через Вашингтон и Берлин ничего не дали. Давить в этом смысле на Киев отказались все.

Перспектива начать в январе будущего года вторую волну мобилизации тоже не воодушевляет. С первой не справились, а впечатление у народа не очень положительное. Вторая будет еще сложнее и напряжение в народе увеличится.

Отсюда метания башен Кремля и более мелкого чиновного люда между ними. То идем на Киев, то зарываемся в землю в ожидании лучших времен.

И это внутренняя предтеча грядущего поражения на фронте.