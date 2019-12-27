Прошло заседание правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха

С даты формирования нового правления «Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана» прошел один год.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим проведено заседание правления общины.

Руководитель общины Турал Гянджалиев выступил с подробным отчетом о проделанной за прошедший год работе, реализованных проектах.

Руководитель общины счел полезным участие в конференции о правах беженцев и вынужденных переселенце в ходе Совещание ОБСЕ по рас-смотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению, в 2019 году в Варшаве, а также визиты делегаций Общины в город Лос-Анджелес США, турецкую Анкару и Брюссель, который считается политическим центром Европы.

Далее члены Правления поделились мнениями о проделанной в течение года работе.