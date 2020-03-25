Прокуратура Стамбула требует пожизненного заключения для 18 подозреваемых в убийстве Кашикчы

Прокуратура Стамбула подготовила судебный иск в отношении 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джемаля Кашикчы — она требует их пожизненного заключения. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Генпрокуратура Стамбула завершила расследование дела об убийстве саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.

Обвинительное заключение содержит список 20 лиц, причастных к зверскому убийству в здании генконсульства Саудовской Аравии.

Прокуратура потребовала приговорить каждого из 18 причастных к убийству Кашикчы к пожизненному заключению в колонии строго режима.

Кроме того, прокуратура запросила тюремное заключение для двух лиц (Ахмет бин Мухаммед аль Асыры и Сауд аль Кахтани), причастных к убийству по статье «Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью».

Дело за подписью генпрокурора Ирфана Фидана передано в суд.

Известный саудовский журналист Джемаль Кашикчы, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

Кашикчы задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Кашикчы и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.

Правозащитники и представители международных организаций открыто обвинили Эр-Рияд в попытке замять дело, к которому по их мнению может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.