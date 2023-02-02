Российский автопром — одна из крупнейших отраслей промышленности, где напрямую заняты 300 тысяч человек, а с учетом смежных производств — три миллиона, — откатился на полвека в прошлое.

По итогам 2022 года выпуск легковых автомобилей упал на 67%, отчитался в среду Росстат.

Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов парализовали производство от Калининграда до Владивостока. В результате с конвейеров оставшихся автозаводов вышло 450 тысяч машин — минимальное число со времен первых лет правления Леонида Брежнева: так, в 1970 году СССР выпускал 344 тысячи автомобилей в год, а в 1975-м, после запуска заводов в Горьком и Тольятти, уже 1,2 миллиона.

Крупнейшие заводы, выпускавшие машины перед началом войны, остановились и не смогли перезапустить конвейер. Это «ПСМА Рус» в Калуге, где собирали Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi; Mazda во Владивостоке, Mercedes-Benz в Подмосковье, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге, а также калужский завод Volkswagen.

В конце года собирать китайские модели начали на бывшем заводе заводе Renault в Москве и на калининградской площадке «Автотор» — некогда крупнейшей точке сборки иномарок для российского рынка.

Правительство ожидает полного восстановления автопрома к 2026 году и рост продаж автомобилей до 1,5 млн штук в год. Но едва ли это возможно, сомневаются аналитики ПСБ. По их прогнозу, авторынок на годы застрянет в состоянии конца 1990х с продажами не более 0,8-1 млн машин в год. (moscowtimes.ru)