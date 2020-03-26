Производители бункеров в США заявляют о росте спроса из-за COVID-19

Бункер является лучшим способом не заразиться коронавирусом COVID–19, уверены некоторые американцы, подтверждение тому — беспрецедентный спрос на эту продукцию. О тенденциях на рынке средств для выживания и самообороны РИА Новости рассказали представители индустрии.

«Да, мы видим существенный рост как заказов, так и вопросов о нашей продукции. По мере того, как ситуация ухудшается все больше, люди начинают задумываться о строительстве укрытий и будут вкладываться в это», — прокомментировал ситуацию основатель компании Rising S Company Клайд Скотт.

Компания занимается производством бункеров. Самые недорогой однокомнатный бункер на их сайте стоит 39,5 тысячи долларов, самый большой вариант с сауной, помещением для растений, бильярдной, бассейном и гаражом на несколько автомобилей стоит более восьми миллионов долларов.

По его словам, нынешний всплеск интереса на строительство бункеров и иных средств укрытия – беспрецедентный.

«Никогда раньше мы не видели роста продаж укрытий из-за медицинских причин. Обычно наши продажи зависят от политических действий, которые могут вести к ущемлению свобод или возникновению гражданских и социальных волнений», — сказал Скотт.

Между тем, отмечает он, обычно причиной для покупки бункера становится целый ряд озабоченностей, но всегда есть повод или главное опасение, и в этом случае им мог стать коронавирус.

Разделяет это мнение и владелец одной из крупнейших в США компаний по производству бункеров и укрытий Atlas Survival Shelters Рон Хаббард. Стоимость изделий его компании тоже варьируется от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов долларов.