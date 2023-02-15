С середины февраля программисты соцсети Twitter переписали код сервиса, чтобы твиты с аккаунта главы компании Илона Маска занимали более высокий рейтинг и активно показывались всем пользователям платформы. Об этом сообщает издание Platformer со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией и внутреннюю документацию компании.

По версии источников, в ночь на 13 февраля разработчикам написал двоюродный брат Маска Джеймс с просьбой объяснить, почему твит гендиректора Twitter набрал меньше просмотров, чем пост президента США Джо Байдена.

«Утром 13 февраля последствия встречи Маска с программистами отзовутся по всему миру, поскольку пользователи Twitter открыли приложение и обнаружили, что посты Маска заполонили их ленту. Это не было случайностью», — рассказал один из источников.

Источники рассказали, что остальной команде инженеров Twitter пригрозили увольнениями, если проблема с лайками и просмотрами у аккаунта Маска не будет решена.

Выяснилось, что система Twitter исторически продвигала твиты от пользователей, чьи сообщения лучше воспринимаются как подписчиками, так и другими пользователями при попадании на вкладку «Для вас». Твиты Маска, как оказалось, на вкладку «Для вас» практически не попадали.

«Twitter развернул код, который автоматически подсвечивал все твиты Маска. Его посты будут обходить фильтры соцсети, предназначенные для показа людям наилучшего возможного контента. Алгоритм искусственно повышал твиты Маска в 1 тыс. раз», — добавил источник.(gazeta.ru)