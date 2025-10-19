Обнародован прогноз погоды на 20 октября в Азербайджане.

Как сообщает пресс-служба Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер в течение дня сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью 14-17°, днем — 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80, днем — 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако вечером в северных и западных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны кратковременные ливни и град. Местами туман. Западный ветер, местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 11-16°, днем — 20-25°, в горах ночью 2-7°, днем — 8-13° тепла.