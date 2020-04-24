Проблемный Саакашвили

Предложение Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам в украинском правительстве вызвало весьма противоречивые отклики как в стране, так и за рубежом.

Исполнился год после избрания на пост президента Владимира Зеленского, а обещанных реформ Украина так и не дождалась. Более того, есть все признаки того, что парламентское большинство именно из-за проблем с реформированием страны начинает деформироваться, а иногда просто отсутствовать.

Характерно, что депутаты из вроде бы президентской фракции большинства «Слуга народа» тесно связанные с олигархами, не голосовали за закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения. Пришлось искать поддержки для его принятия у оппозиции в лице фракции бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и ряда внефракционных.

Второй еще более сложный закон о банковской деятельности олигархические депутаты попытались заблокировать внесением в него 16 тысяч(!) поправок. Сейчас принято изменение в регламент, чтобы разблокировать процесс. Принятие этих двух законов является условием предоставления кредита от Международного валютного фонда. Не удивительно, что интересы некоторых олигархов, в частности, Игоря Коломойского совпали с позицией пророссийской оппозиции. Последняя по указке Москвы всячески тормозит прозападный курс Украины.

Одной из проблем Зеленского и выполнения обещаний реформ является отсутствие четко структурированной команды и кадровый голод. К чиновникам прежней власти относятся с некоторым подозрением, а своих опытных совершенно недостаточно. В то же время реформировать страну крайне необходимо и это становится фактором политического выживания президента Зеленского.

Предложение Саакашвили войти в правительство Украины имеет как внутриполитические, так и внешнеполитические цели. Как и проблемы внутри страны и за ее пределами.

Надо сказать, что предыдущая деятельность Саакашвили в Украине ознаменовалась рядом пиаровских акций и реальных результатов не принесла. В первую очередь, по объективным причинам.

Во-первых, нельзя механически переносить варианты действий, даже успешных, в одной стране на другую. Страны, как люди. Одинаковых нет и быть не может. Условия в Украине и Грузии существенно различны. Соответственно и рецепты реформирования должны быть разными.

Во-вторых, многие в Украине относятся к Саакашвили как к чужаку. Это не ксенофобия, а ощущение, что он не чувствует и не совсем понимает страну. Ее условия, культуру и традиции. Его авторитарный стиль реформирования Грузии встречает сильное сопротивление, так как в Украине личная и общественная свобода не абстрактное понятие, а выработанное исторической памятью общественное восприятие. Что и доказали два майдана и это, в частности, в России не понимают при рассуждениях о так называемых братских народах. Это не в полной мере понимают и даже настроенные благожелательно соседи Украины.

Под кажущейся языковой, религиозной и частью совместной истории скрываются фундаментальные отличия, что и дало основание второму президенту Леониду Кучме написать книгу «Украина — не Россия». И тем более не Грузия, хотя оба народа испытывают друг к другу давние теплые чувства.

В-третьих, для проведения глубоких и часто непопулярных реформ нужна команда единомышленников. У Саакашвили ее нет, и ему придется ее создавать на ходу. К тому же пост вице-премьера не исполнительный, в отличие от министра, а координирующий. Практическая работа по реформированию будет лежать на министрах и чиновниках среднего звена в столице и регионах. Саакашвили ими управлять не может, нет полномочий, да никто и не позволит. Отсюда вполне обоснованные сомнения в возможности добиться необходимого результата.

В-четвертых, для реформирования страны нужна твердая политическая воля. Насколько эффективным будет политическое прикрытие и поддержка вице-премьера-реформатора сказать сложно. Практика украинской политической жизни показывает, что как только реформы встречают сильное сопротивление, а оно обязательно будет, и сначала разбалансируют систему, а новая еще не работает, политическая поддержка уменьшается как снег под лучами весеннего солнца. Насколько хватит характера и воли у Зеленского поддерживать реформы сказать трудно. Пока ожидания близки к негативным.

В-пятых, Саакашвили подозревают в том, что он может затеять свою политическую игру и это может дорого обойтись Зеленскому. Этого боялся бывший президент Петр Порошенко и быстро постарался удалить Михаила Николаевича от власти и выслал за пределы страны.

Можно привести еще несколько внутриполитических факторов, которые могут помешать назначению Саакашвили и его дальнейшей деятельности.

Рассмотрим теперь внешнеполитические причины возможного назначения бывшего грузинского президента.

Из Тбилиси уже приходят из властных структур отрицательные пассажи. Как заявил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе в комментарии агентству Интерфакс-Украина, «Вы знаете, что Саакашвили признало грузинское государство, грузинское правосудие виновным, и он объявлен в международный розыск… На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг. Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер учтет отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается судебными постановлениями, которые вступили в силу».

Со своей стороны, премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге пригрозил как минимум отзывом для консультаций посла из Украины в случае назначения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером. «Конечно же, будет реакция на подобный шаг… Мы пока не отозвали посла, но если такое решение будет принято, конечно же, самое меньшее — мы отзовем посла для консультаций».

В Киеве на негативную реакцию Тбилиси отреагировали соответственно. В эксклюзивном комментарии изданию OBOZREVATEL глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем Украина. «Почему Грузия так нервничает? … Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует».

В самом деле, Киеву и Тбилиси перед лицом российской агрессии не стоит заводиться из-за возможного кадрового назначения. Тем более, что вариант Саакашвили в правительстве направлен совсем не на Грузию, а на Россию.

Не случайно в Москве вариант с Саакашвили восприняли с крайним раздражением. Оно явно свидетельствует о том, что кремлевские представления, что Зеленский так или иначе пойдет на российские условия по Донбассу и вообще вынужден будет отказаться от прозападного курса, потерпели полный крах.

На киевских холмах в очередной раз убедились, что Москва договариваться не желает, а требует только полной капитуляции. В то же время в условиях экономического кризиса и сужения российской свободы политического маневра самое время максимально увеличить дистанцию между двумя странами.

Маленький, но весьма характерный штрих. В связи с эпидемией в Белокаменной были уверены, что вот-вот Украина, по примеру Молдовы, попросит помощи. Финансовой и медицинской. Понятно, что она будет предоставлена на кабальных условиях. Тем не менее, ждали и очень надеялись. Об этом каждый день трубила пророссийская политическая тусовка.

И Киев помощи попросил. Только не у Москвы, а у Брюсселя и других европейских столиц. (Уже согласовано выделение Азербайджаном 300млн долларов США в виде кредита https://zerkalo.az/maryan-zabolotskij-v-plane-azerbajdzhana-rech-shla-o-kredite-v-razmere-300-millionov-dollarov/ – ред.) И она была немедленно предоставлена. Сейчас проходят необходимые финансовые и юридические процедуры, а медицинская поддержка уже поступает.

Описать разочарование Кремля нет слов и красок. Процесс ухода Украины приобрел внутреннюю динамику и уже необратим.