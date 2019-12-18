Призыв одуматься

Соединенные Штаты, пусть и несколько косвенным образом, дали понять нынешнему руководству Грузии, что они недовольны последними событиями в стране — отказом власти от обещанной избирательной реформы и насильственными разгонами начавшихся после этого акций протеста.

Сопредседатели Группы поддержки Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер и Джеральд Коннолли обратились с письмом к формальному правителю Грузии, премьер-министру Георгию Гахария, в котором выразили «растущую озабоченность» в связи с недавним отказом правительства от обещания о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе, а также в связи с сообщениями о применении насилия к мирным демонстрантам. По заявлению конгрессменов, проведение в 2020 году пропорциональных выборов было обязательством не только перед международным сообществом, но и, что самое важное, перед грузинским народом.

Конгресс США недоволен правительством Грузии, провалившим переход на пропорциональную избирательную систему и не желающим услышать своих противников, добавил в Twitter член палаты представителей Адам Кинзингер.

К своему сообщению Кинзингер прикрепил и текст письма, адресованного Георгию Гахария.

«С момента провозглашения независимости в 1991 году Грузия создала прочную демократическую основу и продемонстрировала приверженность демократическим ценностям, включая свободные и справедливые выборы. Вот почему мы были шокированы, услышав о провале обещанных реформ в парламенте Грузии с целью перехода к пропорциональной избирательной системе. Грузия годами работает над этими реформами с Европейским Союзом и Венецианской комиссией СЕ. Мы надеемся, что грузинские официальные лица немедленно возобновят переговоры и примут этот важный пакет реформ», – сказано в документе.

Конгрессмены ужаснулись новостям о том, что в ходе протестов «сотни участников демонстраций, журналистов и лидеров политической оппозиции были ранены и даже госпитализированы». Действия правоохранительных органов они назвали «санкционированным правительством насилием».

Также в письме говорится, что Грузия в течение почти трех десятилетий была надежным и стратегическим партнером США, а американская палата представителей демонстрировала свою приверженность южнокавказской республике, приняв закон о ее поддержке.

«Теперь очередь грузинского правительства доказать приверженность своему народу. Мы с нетерпением ждем совместной работы с вами, чтобы в ближайшие годы демократия в Грузии только укреплялась», – заключили конгрессмены.

С ответом не замедлил премьер-министр. «У нас есть своя позиция на критику любого вида от друзей и стратегических партнеров, но любую критику мы принимаем в рабочем режиме, мы не видим здесь никакой проблемы», — заявил Гахария.

При этом он подчеркнул, что решение было принято парламентом Грузии. «Это парламент, который избрал народ, принял решение. Все остальное — политический процесс», — сказал премьер.

В то же время министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что критика не повлияет на грузино-американское стратегическое партнерство. «Безусловно, наше главное стратегическое партнерство этим заявлением не будет омрачено. Наоборот, мы имеем двухпартийную солидную поддержку наших американских партнеров как на законодательном, так и на исполнительном уровне», — сказал Залкалиани.

При этом он считает, что в Вашингтоне не всегда владеют объективной информацией о происходящем в Грузии. «Мы будем с ними общаться, предоставим всю информацию о текущих процессах в стране. Я понимаю, что до Вашингтона доходит очень много противоречивой информации, поэтому им необходимо иметь точную, адекватную оценку текущей ситуации в Грузии. Мы будем продолжать общаться с ними, и наши отношения ни на минуту не будут омрачены»,- сказал Давид Залкалиани.

А вот исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд отказалась комментировать детали письма американских конгрессменов, сообщает Общественный вещатель Грузии. «Мы видели письмо от конгрессменов, но, поскольку это письмо выражает мнение Конгресса, комментарий должны сделать в Конгрессе»,- заявила Руд.

Ну, оно и понятно, не дело давать подобные комментарии представителю Госдепа — это может быть чревато созданием дополнительного напряжения. Которого и без того сегодня в Грузии хватает.

Но, тем не менее, в принципе, сам факт такого письма можно считать сигналом теневому правителю, олигарху Бидзине Иванишвили, что США его партию «Грузинская мечта» на предстоящих парламентских выборах поддерживать никак не намерены, то есть, теперь он еще сильнее рискует утратить рычаги власти. Дальнейшие события в Грузии покажут, как он воспринял этот прозрачный намек Вашингтона.