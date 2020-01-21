Призрак системной оппозиции

На фоне последних нашумевших предложений российского правителя Путина, несколько неожиданно решил напомнить о себе и бессменный лидер известной партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Партии, которая неизменно позиционирует себя в качестве сильной альтернативы действующему режиму.

Итак, в понедельник, 20 января, президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправках к Конституции. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте Госдумы РФ.

Путин предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Также Путин предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти. В российской государственной системе создается Госсовет, а Госдума получает часть полномочий президента. Парламент сможет самостоятельно утверждать кандидатуру премьер-министра и всех вице-премьеров и федеральных министров, кандидатуры которых будет вносить президент. За президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров и право руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.

Эти поправки президент РФ предложил вынести одним пакетом на голосование. И уже известно, что Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января.

Почему же именно теперь решил вылезти на свет человек, который более всего запомнился тем, что ранее аккуратно и неизменно с сильным проигрышем участвовал во всех президентских выборах РФ? Что конкретно предлагает этот председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко»? А вот что — Григорий Явлинский призвал сторонников присылать в штаб партии или в «Новую газету» предложения для формирования альтернативного пакета поправок к Конституции. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя инициативу «Яблоко» по созданию Совета для разработки соответствующих поправок.

«Нужно сформировать альтернативный пакет поправок к Конституции, который гарантирует свободы, создает правовое государство, дает жизнь без страха, обеспечивает перспективы и будущее. Мы попытаемся создать такой проект. Частично он у нас уже есть, частично мы будем его делать. Мы создадим Конституционный совет, в который приглашаем ведущих специалистов. Мы обращаемся к нашим слушателям, избирателям, сторонникам с предложением участвовать в этом процессе и присылать свои предложения в «Яблоко» или «Новую газету» – куда им больше понравится», — сказал он.

Г.Явлинский отметил, что партия «Яблоко» планирует включить в пакет альтернативных поправок к Конституции ограничение президентского срока (четыре года вместо шести), а также сроков пребывания в Федеральном собрании, введение выборов в Совет Федерации, а также прямых выборов губернаторов и мэров «без дискриминационных фильтров». Кроме того, «яблочникам» хочется расширить законодательные собрания в субъектах РФ до ста человек, увеличить представительство в Государственной думе, а также гарантировать независимость судей.

Что ж, весьма интересно. Нет, сами по себе инициативы, выдвинутые Явлинским, очень даже неплохие и прогрессивные – как и все идеи, которые он озвучивал в течение своего уже более четвертьвекового пребывания в российской политике. Да, он предложил свой пакет альтернативных поправок, а в случае отказа властей вынести его на референдум Г.Явлинский призвал голосовать против поправок президента.

Но главный трезвый вопрос, который он должен был задать себе, — кто из принимающих решения, вообще станет его слушать? С чего он это взял? Во-первых, рейтинги у Путина по-прежнему куда как более высоки, чем у Явлинского. К сожалению. А, во-вторых, кто может помешать президенту РФ, пока что удерживающему власть в стране твердой рукой, в случае необходимости добавить недостающее количество голосов «за» свои поправки путем давно известных миру фальсификаций, даже если альтернативный пакет «Яблоко» тоже окажется на повестке референдума?

Вряд ли многоопытный Григорий сомневается в таких способностях своего политического оппонента.

Есть тут и другая, не очень приятная версия. Возможно, сей неожиданный выход на арену — очередное подтверждение того, что «Яблоко» уже лет 10-15 только изображает из себя действующую системную оппозицию. В нашумевших протестах 2011 года они особо не участвовали, ранее один из их лидеров, Никита Белых, пошел в губернаторы при власти Путина. Может, и сейчас «Яблоко» исполняет какую-то волю Кремля, создает некую видимость активных общественных обсуждений?

Тут, кстати, можно провести определенные параллели с ситуацией и в нашей политической среде. В Азербайджане тоже последние лет 15 известные оппозиционные партии дают знать о себе лишь в моменты приближения очередных выборов. Да и то, совсем не так, как это было, скажем, до 2005 года, когда чуть не каждую неделю какая-нибудь из оппозиционных партий проводила несанкционированные акции протеста в центральных частях столицы.

Есть в этом сходство между ситуацией в России и Азербайджане. Только печальное, к сожалению.