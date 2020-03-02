Привлеченные к учениям войска направляются в районы оперативного предназначения

Согласно плану широкомасштабных командно-штабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, направляются в районы оперативного назначения, сообщает пресс-служба минобороны.

Передислокация войск осуществляется оперативно, в соответствии с требованиями их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Напомним, что в соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начались широкомасштабные командно-штабные учения.