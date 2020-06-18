Приведет ли вторая волна пандемии к повторной блокаде экономики?

В ожидании второй волны пандемии коронавируса правительства многих стран мира уже находятся в поисках путей преодоления грядущего экономического кризиса. В Азербайджане об этом пока ничего не известно, но отдельные экономисты все же высказывают собственное видение противостояния вирусу рецессии.

Вероятность второй волны коронавируса, по мнению экспертов, стала еще более очевидна после выявления новых очагов заболевания на оптовом рынке в Пекине. Хотя большинство экспертов прогнозировало эту волну на осень текущего года, власти уже сейчас прорабатывают возможные сценарии. Ряд европейских ученых склоняются к точке зрения, что второй волны эпидемии не стоит опасаться. Но в Европе также есть и специалисты, которые говорят не только о неизбежности второй, но и третьей и последующих волн эпидемии.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которую цитирует «Независимая газета», обнародовала два сценария развития кризиса в связи с высокой вероятностью второй волны эпидемии. Первый сценарий рассматривает вариант, при котором число зараженных будет снижаться и медленное восстановление экономик. Но даже в этом случае уровень жизни развитых стран окажется на уровне пятилетней давности.

«К концу 2021 года потери доходов превысят показатели любой предыдущей рецессии за последние 100 лет без учета военного времени, что будет иметь тяжелые и долгосрочные последствия для людей, фирм и правительств», — говорится в обновленном экономическом прогнозе ОЭСР. В случае ослабления пандемии ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.

Второй сценарий предусматривает новый всплеск заболеваний к концу года, что спровоцирует введение новых экономических ограничений. В случае второй волны падение глобального ВВП в 2020 году может достичь 7,6%. А восстановление ВВП в 2021 году составит всего 2,8%.

В государствах G20 экономика в случае отступления пандемии сократится на 5,7% в текущем году и увеличится на 5,5% в 2021 году. А в случае второй волны ВВП «группы двадцати» обвалится на 7,3% в 2020 году. Сценарий развития экономики нашей страны при повторной активизации вируса новой пневмонии пока не прогнозируется.

Ученый-экономист Эльшад Мамедов в комментарии # сообщил, что экономическая ситуация в мире напрямую связана с тем, будет ли вторая волна эпидемии. При этом такой сценарий он считает вероятным, отмечая, что новый всплеск заболевания не приведет к прежней экономической блокаде, хотя иные ограничения, конечно же будут. Касаясь объемлющих ограничительных мер правительства прошлых месяцев, эксперт считает, что в таком формате экономическая активность пресекаться не будет и более вероятен разносторонний подход.

В то же время, на взгляд ученого, происходит серьезное переформатирование экономики и даже в странах «победившего капитализма» в структуре домохозяйств все большее значение приобретают социальные выплаты.

«Даже в странах с высоко развитой рыночной экономикой именно государство берет на себя функции поддержания устойчивости. Скажем, в структуре доходов домохозяйств США социальные выплаты в четыре раза превышают доходы от предпринимательской деятельности. С точки зрения управления экономическим развитием, мы также должны прийти к тому, чтобы в более расширенном формате обеспечить участие государства в стратегическом планировании экономики. Чтобы государство более активно выполняло свои социальные функции и создавало инфраструктуру, способствующую приросту инвестиций и кредитования, направленных в реальный сектор экономики для поддержания его устойчивости».

Иначе избежать серьезных экономических проблем не представляется возможным, уверен Мамедов. По его словам, эпидемиологическая ситуация в мировом масштабе позволяет говорить, что с высокой долей вероятности этот процесс будет долгосрочным. Без соответствующей государственной политики, направленной на устойчивость экономики, опору на внутренние инвестиционные ресурсы, полагаться на резкое увеличение зарубежных инвестиций в сложившейся ситуации не приходится.

В первую очередь следует опираться на внутренние ресурсы страны, считает ученый, вместе с тем, опираясь на импорт технологий для повышения конкурентной способности экономики, ее технологического уровня оснащенности. Наступает момент, когда принимаемые сегодня управленческие решения будут иметь серьезное значение в контексте перспектив на последующие месяцы и следующей год, поскольку эти решения будут сказываться непосредственно на экономической динамике в перспективе.

«С этой точки зрения, выработка четкой государственной управленческой политики и технико-экономического управления, основанной на опережающем приросте инвестиций в приоритетном формате опирающихся на инновационную деятельность, достижения научно-технического прогресса, необходимо для поддержания устойчивости экономики в сложившееся высокотурбулентное время», — заключил он.

В свою очередь эксперт-экономист Фуад Ализаде считает — несмотря на то, что падение цен на нефть и самоизоляция сыграли отрицательную роль в снижении темпов роста азербайджанской экономики, говорить о катастрофическом уровне не приходится.

«Дело в том, что костяк экономики составляет все-таки нефтегазовый сектор и в этой связи на экономику большое влияние оказывает падение цен на нефть. Если страны ОПЕК могут договориться и цены на нефть поднимутся, то фактически можно сказать, что азербайджанская экономика выйдет в посткарантинный период с весьма незначительными и минимальными потерями», — сказал эксперт, напомнив, что азербайджанское руководство еще до пандемии коронавируса и падения цен на нефть предприняло шаги по диверсификации.

В то же время, по мнению аналитиков, рынок нефти будет находиться под влиянием распространения второй волны пандемии и сопутствующего продолжительного экономического спада. Потребуется более существенное сокращение добычи и экспорта нефти после достижения предельных возможностей ее хранения во втором квартале этого года. Ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти будет крайне неблагоприятной, возможны резкие коррекции при достижении максимальных объемов ее хранения.