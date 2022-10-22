В последние дни наиболее актуальной темой, как в армянском и азербайджанском обществе, так и на российском пространстве стало развертывание гражданской миссии Евросоюза в Армении вдоль границы с Азербайджаном. В связи с этим # обратилось за комментарием к российскому эксперту, ведущему аналитику Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилу Нейжмакову.

-Как Вам известно, главы МИД 27 стран в кратчайший срок согласовали направить миссию наблюдателей на условную азербайджано-армянскую границу. Причем настолько в краткий срок, что миссия уже в Ереване и даже технический персонал встретился с министром обороны Армении. Как вы считаете, чем обусловлена подобная оперативность ЕС?

-Как известно, для работы в рамках миссии наблюдателей ЕС в Армении были привлечены специалисты аналогичной европейской миссии, работавшей с 2008 года в Грузии. Поэтому технически оперативность формирования новой миссии ЕС вполне объяснима. Кроме того, вряд ли Брюссель стал бы затягивать с началом работы группы наблюдателей, деятельность которой, по имеющимся на данный момент договоренностям, должна продлиться не более двух месяцев (хотя, как известно, Никол Пашинян недавно заявил о возможности «вернуться к обсуждению вопроса» по поводу продления работы этой миссии).

Не исключено, что в ЕС опасаются эскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении в ближайшем будущем, которая создала бы серьезные проблемы для работы миссии, и стремятся начать ее деятельность в более безопасных условиях.

Наконец, в соответствии с существующими договоренностями, работа миссии наблюдателей должна завершиться ближе к концу года, то есть, именно в тот период, когда традиционно активизируются усилия посредников в диалоге Баку и Еревана. Вспомним, например, как в 2021 году вскоре после трехсторонних переговоров при посредничестве России в Сочи, последовала встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна уже при поддержке ЕС в Брюсселе в декабре. Вполне вероятно, в ЕС рассчитывают, что информационные поводы уже в связи с работой миссии создадут аргументы для новых соглашений — либо о продолжении деятельности этой группы наблюдателей, либо о каких-то новых формах взаимодействия как минимум с Ереваном.

-Означает ли размещение миссии ЕС на границе усиление влияния данной организации в регионе, и постепенное вытеснение вкупе с США России из региона?

— Как известно, еще в конце сентября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова довольно резко высказалась, комментируя предложения о размещении миссии международных наблюдателей на границе Армении, уже в октябре отметив, что видит в этом «очередные попытки ЕС любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией». Тем не менее, вряд ли размещение гражданской миссии само по себе усилит влияние ЕС на Южном Кавказе. Даже если срок деятельности этой миссии впоследствии будет продлен, вполне вероятно, что к ней будет сохраняться недоверие со стороны Баку и при этом может проявиться разочарование в ее работе со стороны общественности в Армении. Как показывает опыт, обычные граждане чаще ждут от таких мониторинговых миссий влияния на события в пользу своей страны. Но цель таких миссий – именно наблюдение за ситуацией, значимых инструментов для влияния на вовлеченные стороны у них нет, а их заявления у аудитории за пределами зоны конфликта, кроме экспертной среды, особого интереса обычно не вызывают.

-В Армении с большим энтузиазмом восприняли размещение наблюдателей. Чем вызвана такая, скажем так, радость?

-Для широкой аудитории это, прежде всего, эффект новизны – появление новой структуры создает более заметные ожидания. Возможно, как минимум часть граждан Армении надеется, что работа миссии обеспечит дополнительное внимание европейской аудитории к ситуации на границе и симпатии общественности ЕС именно к позиции Еревана. Для представителей команды Никола Пашиняна начало работы такой миссии может быть связано с надеждами на укрепление связей с ЕС и появлением дополнительных аргументов для отстаивания своих интересов в диалоге с Москвой.

-Помимо всего прочего, Армения также обратилась к ОБСЕ с аналогичной просьбой. Есть ли необходимость в наблюдателях еще и от ОБСЕ?

-Все зависит от уровня ожиданий. Присутствие миссий даже от нескольких разных международных организаций на границе вряд ли может предотвратить новую вооруженную эскалацию. Привлечь дополнительное внимание к конфликту, в какой-то мере, может. Но, все же, если конфликт не находится в зоне первоочередного внимания, например, общественности в западных странах, то никакие отчеты и заявления миссий наблюдателей эту ситуацию не изменят. В качестве задачи-минимум правительство Армении, добиваясь отправки миссий и ОБСЕ, и ЕС на границу может стремиться, по крайней мере, продемонстрировать внутренней аудитории, что используются все возможности для отстаивания интересов Еревана и привлечения внимания со стороны международных структур к его аргументам.

-Недавно Сергей Лавров заявил, что обсуждается возможность использования наблюдателей ОДКБ для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России. Какова вероятность того, учитывая конфронтацию между Западом и Россией, размещение наблюдателей и от ОДКБ совместно с европейцами?

-Миссии наблюдателей ОДКБ вполне могли бы вести мониторинговую деятельность на армяно-азербайджанской границе параллельно с работой миссий ЕС и ОБСЕ, если бы так сложились обстоятельства. Все же, это не размещение военных контингентов, когда есть риск инцидентов с применением оружия, а просто наблюдение за ситуацией.

-В последние дни участилось давление западных стран на Азербайджан. В частности, спустя несколько дней после четырехсторонней встречи Алиев-Боррель-Макрон-Пашинян, французский президент обвинил Баку «в развязывании страшной войны». На что была рассчитана данная инсинуация Макрона? На решение внутриполитических проблем при поддержке армянского лобби?

-Эммануэль Макрон в эфире France 2 пытался ответить на замечания, что его страна «бросила Армению». Вероятно, использовав в том же блоке интервью развернутую реплику по поводу России, которая, по его мнению, «воспользовалась этим конфликтом», президент Франции хотел окончательно отвлечь внимание аудитории от критики в свой адрес, доказать, что не Париж кого-то «бросает», а Москва стремится «разделить нас всех». Создается впечатление, что президент Франции не очень комфортно себя чувствовал, обсуждая эту тему именно в таком контексте. Если бы это был заранее просчитанный и ориентированный на внешних игроков сигнал, скорее всего, он не допустил бы довольно неуклюжую реплику в связи с ситуацией на границе Азербайджана и Армении про «5000 российских солдат». Поэтому скорее реплики Макрона были рассчитаны на внутреннюю аудиторию во Франции. Причем, видимо, не только на представителей армянской общины, но и на более широкую общественность, которая ориентирована на активную внешнеполитическую роль Парижа – все-таки именно международную активность многие сторонники Макрона традиционно считали его сильной стороной.