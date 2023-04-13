Иран ведет тайные переговоры с Россией и Китаем относительно поставок компонента топлива для своих баллистических ракет, сообщают источники в дипломатических кругах издания Politico. Если сделка будет заключена, то она нарушит санкции, наложенные на Иран ООН. Все к этому, судя по всему, идет. По данным Politico, Тегеран уже провел серию переговоров с представителями обоих государств и государственных компаний, в том числе с российским ФКП «Анозит».

Есть предположение, что эти боеприпасы и системы могут быть переданы России и использованы в войне против Украины. Впрочем, не только против нее. Мы уже увидели, что Иран готов развивать свое военно-техническое сотрудничество и с Арменией. Причем настолько, что Армения использовала в ходе своей нынешней провокации, которая имела место в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, такие же беспилотники, какие Иран поставляет России для нанесения ударов по Украине.

Знаете, что меня больше всего шокирует в данной истории? Лицемерие иранской стороны. Как известно, Иран позиционирует в качестве исламского государства, где Конституция основана на шариате, где следить за соответствием законам шариата призвана самая интересная в Иране организация – Совет по охране Конституции. И что мы видим? То, что Иран вовсю поддерживает не мусульманский Азербайджан, а христианскую Армению. Ту самую, которая уничтожала мечети, исламские святыни Азербайджана. Ту самую, которая превращала мечети еще и в места содержания коров.

Иран участвовал в грабеже оккупированных Арменией территорий Азербайджана на протяжении более четверти века. А теперь он, как видим, отбросил всякие условности и открыто вооружает Армению против мусульманского Азербайджана. Как это назвать, если не лицемерием? Как назвать нападение в мусульманском Иране на посольство мусульманского Азербайджана? Сотрудничество с государством, которое, как известно, превратило в беженцев и вынужденных переселенцев миллион азербайджанских мусульман — это доказательство лицемерия политики официального Тегерана.

Обратим внимание и на российско-украинскую войну, в которой Иран поддерживает страну-оккупанта. Буквально несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и заявил, что теперь это будет ежегодной традицией и на официальном уровне. .»Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины – Ифтара именно на официальном уровне – вместе с нашими героями, присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всей мусульманской общины Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество», — заявил он.

Он тогда заверил, что Украина благодарна мусульманам внутри государства и всему мусульманскому сообществу мира, кто одинаково с украинцами стремится к миру и защите от зла. И это были правильные слова, вызвавшие уважение у мусульман всего мира. А еще я напомню, что Украина предложила россиянам обменять всех пленных мусульман в честь начала Рамазана. Москва отказалась от такой инициативы. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказала советница руководителя Офиса президента Дарья Заривная.

Удивительным ли было такое поведение России? Вовсе нет. Как справедливо упомянул в публикации на своей странице в Фейсбук украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко, с момента появления РФ в российском обществе информационно формировалось неприятие к другим национальностям и религиям, возникали клише «лицо кавказской национальности» и прочие. Это позволяло, как отвлекать внимание общества от внутренних экономических и политических проблем на межнациональные факторы неприятия, так и усиливать меры контроля за обществом.

Он привел пример того, как действует Россия в информационном пространстве. «Начиная с 2023 года прокатилась череда акций, которые можно объединить под общее название – сожжение Корана. В Швеции так называемый политик Расмус Палудан регулярно демонстративно сжигал Коран перед посольством Турции. Такими действиями он якобы реагировал на долгие раздумья и колебания Анкары относительно принятия Швеции в НАТО, но на самом деле его задачей было заблокировать своими провокациями этот процесс», — утверждает А. Коваленко.

По его словам, Расмус Палудан находится в тесном контакте с российскими спецслужбами и неоднократно встречался с представителями ЧВК «Вагнер». «Этот человек был марионеткой в руках российских спецслужб в рамках сценария по дискредитации Швеции, а Коран стал инструментом», — считает украинский эксперт. И его аргументы звучат убедительно.

Перед нами совершенно аргументированные выводы, четкие факты, свидетельствующие о том, что мусульманский Иран поддерживает не только христианскую Армению в войне против мусульманского Азербайджана, но и стоит на стороне России, которая осознанно вносит раздор в мусульманский мир и которая отказывается от обмена пленных мусульман, который ей предложила Украина. Та, в которой президент страны находит время для Ифтара с мусульманами. Но и это, как видим, не аргумент для руководства Ирана, которое проводит крайне лицемерную политику.