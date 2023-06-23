Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обрушился с небывало резкой критикой на российское руководство, олигархов, администрацию президента и косвенно, не называя имени, — на главу государства Владимира Путина. В видео, опубликованном в пятницу, 23 июня, в Telegram-канале, связанном с его военной компанией, он обвинил российские элиты в масштабной коррупции, а также в развязывании войны в Украине в собственных интересах.

Как и в прежних своих выступлениях Пригожин больше всего нападает на Минобороны РФ и лично на главу ведомства Сергея Шойгу. Так, в получасовой видеозаписи, в сопроводительной записи к которой указывается, что это только первая часть интервью, Пригожин отвергает утверждения Москвы о том, что украинская армия «бомбила 8 лет Донбасс», подчеркивая, что Украина и НАТО не собирались нападать на Россию. По его словам, военное министерство обманывает Путина и общественность, а «война была нужна, чтобы Шойгу получил маршала».

Кроме того, глава «Группы Вагнера» настаивает на том, что война была развязана в интересах олигархов — «того клана, который сегодня фактически управляет Россией». По его утверждению, начиная с 2014 года «Донбасс распиливался людьми из администрации президента, спецслужб и привлеченными олигархами, такими как Курченко». «Эта олигархическая верхушка думает только об одном — как проволочить свое тело как можно дольше и чтобы тело находилось как можно в более хорошем состоянии; это их заболевание мозга», — заявил владелец ЧВК «Вагнер».

Пригожин также отмечает, что, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, он был готов «к любым договоренностям»: «Всё, что нужно было сделать, — это слезть с Олимпа, пойти и договориться». (DW)