Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что пути отхода наемников из Бахмута были заминированы представителями Минобороны.

«Со стороны ВСУ на сегодняшний день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны <…> [При отходе из Бахмута] мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида — заряда от так называемых «Змей Горынычей»», — сообщил глава ЧВК «Вагнер».

По словам Пригожина, когда наемники обнаружили «подозрительную активность», они вызвали правоохранительные органы. Сейчас якобы ведется расследование.

«Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. <…> Можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим», — сказал Пригожин.

Основатель наемнической организации также сказал, что почти 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут — город, который Россия пыталась занять с августа прошлого года. После его фактически захвата наемники передали свои позиции российской армии.

ЧВК «Вагнер» начали уходить из Бахмута 25 мая. По словам основателя наемнической организации, бойцы компании отправились в тыл для отдыха и переподготовки.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в результате многомесячного штурма Бахмут был полностью разрушен. «Вы должны понять: там ничего не осталось. Они уничтожили все. Там ни одного целого здания. Это огромная трагедия, но сегодня Бахмут существует только в наших сердцах», — сказал Зеленский, выступая на саммите «Большой семерки» в Хиросиме. (moscowtimes.ru)