На фоне сообщения Минобороны РФ от 12 мая 2023 года, в котором российские власти открыто признали «тактическое» отступление на Бахмутском направлении, главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что считает неизбежной «глобальную трагедию для России».

В своем новом видеообращении Пригожин заявил, что на данный момент происходит бегство подразделений Минобороны РФ с флангов и только за сегодня было потеряно территорию в 5 кв. км, в том числе от русских якобы освобождена дорога Часов Яр — Бахмут и украинскими военными заняты все тактические высоты.

Пригожин предрек окружение российской группировки, если ВСУ дадут зайти в Берховку. «Товарищ Конашенков (представитель МО РФ), мягко, говоря слукавил: произошло не тактическое отступление, произошло просто бегство, — негодует главарь «вагнеровцев».

Пригожин жалуется, что его частной армии до сих якобы не дают в достаточном количестве боеприпасы, рассчитывая, что ЧВК «сдуется». По его словам, «вагнеровцам» осталось «взять» только 20 зданий в Бахмуте, но захват города, добавил он, не дает русским ничего: «Потому что фланги сыпятся, фронт проваливается, а попытки Минобороны РФ в информационном поле сгладить ситуацию приведут и приводят к глобальной трагедии России».

«То, о чем я предупреждал длительное время, начинает свершаться», — «вдохновил» россиян Пригожин. (unian.net)