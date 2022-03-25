Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил новый состав правительства Туркменистана. Об этом, как передает «Туркменпортал«, сообщает информационная программа «Ватан» национального телевидения.

Глава государства восстановил в должности заместителей председателя Кабинета Министров, которые ушли в отставку после инаугурации нового президента в соответствии с Конституцией страны.

На должность вице-премьера по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций, которую ранее занимал сам Сердар Бердымухамедов, назначен Мухамметгулы Мухаммедов, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере финансов.

Восстанавливая в должности членов правительства, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что они имеют богатый опыт, необходимый для дальнейшего социально-экономического развития страны в новую эпоху и пожелал им трудовых успехов.

Выразив сердечную признательность за оказанное высокое доверие, вице-премьеры заверили, что приложат все усилия для дальнейшей успешной работы курируемых сфер.

В течение недели назначенные зампреды должны предложить кандидатуры на должности руководителей ведомств, которые чиновники курируют.