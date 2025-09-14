Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление, разрешающее пребывание иностранных военных в стране в связи с натовской операцией по защите воздушного пространства на восточном фланге альянса Eastern Sentry.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении его согласия на пребывание на территории Республики Польша иностранных войск из стран — участниц НАТО в качестве усиления для Польши в рамках операции Eastern Sentry», — написало в X польское Бюро национальной безопасности.

12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале операции по защите воздушного пространства восточного фланга альянса Eastern Sentry. Операция стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА.