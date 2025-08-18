Визит в Армению – продолжение наших приоритетных поездок в соседние страны. Как сообщает «Арменпресс», президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об этом в аэропорту «Мехрабад» перед вылетом в Ереван.

По его словам, соседние страны – приоритет для построения и развития отношений.

«У нас прочные стратегические отношения с нашей соседней и дружественной Арменией, и мы всегда стремились строить хорошие отношения друг с другом в социальных, политических, экономических и культурных вопросах», – отметил Пезешкиан.

«Для этого созданы все необходимые условия, и сообщение между Ираном и Арменией максимально облегчено. Поэтому в ходе этого визита мы обсудим пути укрепления наших соглашений и связей, включая коммуникационные и культурные маршруты, в частности коридор «Север-Юг»», – отметил он.

«Что касается маршрута «Восток-Запад», он, естественно, станет удобной площадкой для развития торгового пути в этом направлении, и мы стремимся к его расширению», – добавил Пезешкиан.

Говоря об опасениях по поводу присутствия американских компаний в Армении после заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Пезешкиан отметил:

«Естественно, что существуют опасения по поводу присутствия американских компаний в регионе, поскольку они представляют интересы одной компании, а в будущем могут заниматься и другими видами деятельности. Мы обсудим эти вопросы с официальными лицами Армении».

«По другим вопросам, включая технические, инженерные, строительные, горнодобывающие, художественные, социальные и туристические, подготовлены отличные документы. Планируется их подписание там», — отметил президент.