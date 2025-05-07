Президент Ирака Абдель Латиф Рашид принял главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках его официального визита в Багдад, сообщает МИД Азербайджана.

Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираком, обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений, в частности в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, туризм.

Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, Движение неприсоединения, ОИС и СВМДА.