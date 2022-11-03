Президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр национальной обороны Никос Панайотопулос находятся с визитом в Украине.

Об этом сообщает # со ссылкой на посольство Украины в Греции.

В посольстве сообщили, что президент Сакелларопулу посетила Бородянку, Бучу и Ирпень. Встреча президента Греции с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится один на один, а затем в расширенном составе. Министр обороны встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Отметим, о визите президента Греции ранее не сообщалось по соображениям безопасности.