Президент Эквадора намерен провести переговоры по внешнему долгу

Президент Эквадора Ленин Морено планирует провести переговоры по внешней задолженности на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание Universo.

Накануне Морено объявил о ряде экономических мер, направленных на урегулирование экономического и социального кризиса, вызванного эпидемией, отметив, что эпидемия обрушилась на страну в критический момент. Президент Эквадора подчеркнул, что сегодня долг государства составляет более 65 млрд долларов.

При этом количество зараженных коронавирусом в Эквадоре возросло за сутки на 2196, всего в стране зафиксирован 7161 случай, скончавшихся 297.

| 2020-04-11T10:31:54+00:00 11 апреля 2020, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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