Препарат из США испытывают на больном COVID-19 из Чехии

Находящемуся в критическом состоянии пациенту пражской специализированной больницы Na Bulovce с новым коронавирусом во вторник начали подавать экспериментальное лекарство Remdesivir, которое специально для него было заказано в США, где оно также проходит практические испытания в качестве препарата против коронавируса, сообщил журналистам глава минздрава Чехии Адам Войтех.

«Пациенту во вторник уже начали давать данное лекарство. Будем надеяться, что оно поможет в лечении заболевания», — сказал министр, добавив, что данный пациент присоединен к аппаратуре, которая обеспечивает циркуляцию крови по внешнему контуру, вне тела больного.

Чешским медикам лекарство предоставила фармацевтическая компания Gilead Sciences, непосредственный производитель препарата. По данным Чешского ТВ, коллективом исследователей, которые в этой компании занимаются разработкой и испытаниями Remdesivir, руководит чех Томаш Цигларж.

На утро вторника в Чехии проведено 19,6 тысячи тестов на наличие COVID-19, зарегистрировано 1289 случаев заражения, два человека умерли, семь человек вылечились. В больницах находятся около 10% больных, при этом пятая часть из них нуждается в интенсивном лечении, остальные проходят лечение дома. В среднем, один заболевший заразил 2,64 человека. Пожилые люди среди зараженных составляют 17%. (РИА Новости)