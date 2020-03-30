Премьер Сингапура призвал Китай и США объединиться в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал Китай и Соединенные Штаты отказаться от взаимных обвинений по поводу пандемии коронавируса и объединить усилия с другими государствами для решения проблем.

«Даже в самой благоприятной международной атмосфере очень сложно решить нынешнюю задачу», — сказал Ли Сянь Лун в интервью телекомпании CNN, показанном в воскресенье на территории США. «Если Китай и США продолжат взаимные оскорбления и обвинения по поводу появления COVID-19, его распространения, то все это вряд ли поможет в ближайшей перспективе справиться с пандемией», — добавил он. Премьер подчеркнул, что всем странам «необходимо объединиться в борьбе с коронавирусом, а Вашингтон и Пекин должны присоединиться к этому».

По его мнению, китайское руководство, проанализировав процесс реагирования на вспышку вируса, «поймет, что где-то им следовало действовать более эффективно». «Однако не уверен в том, что если бы Пекин сделал все правильно, то пандемии не случилось бы», — добавил премьер. Одновременно глава правительства выразил сожаление, что Соединенные Штаты «не используют весь свой ресурс, влияние, научный потенциал для борьбы с коронавирусом».