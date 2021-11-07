Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подаст заявление об отставке в начале недели.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал SVT, ссылаясь на его пресс-секретаря.

Вместе с тем пока неясно, когда может быть избран новый глава правительства.

«В начале следующей недели он подаст спикеру (парламента) свою просьбу об увольнении с поста премьер-министра», — пояснила пресс-секретарь премьера Мария Сулэнг.

Напомним, что 22 августа премьер-министр и глава Cоциал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Стефан Лёвен объявил о своей отставке. Съезд СДРПШ избрал в четверг министра финансов Магдалену Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена. Но он по-прежнему остается премьер-министром до тех пор, пока Риксдаг (парламент Швеции) не проголосует за нового главу правительства.

После того, как премьер подаст спикеру парламента заявление об отставке, последний проведет переговоры с представителями парламентских партий, чтобы выяснить, примет ли Риксдаг Андерссон в качестве нового премьер-министра. Она может стать первой женщиной на этом посту в Швеции.