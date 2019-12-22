Премьер-министром Кубы назначили Мануэля Марреро Круса

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердили в субботу кандидатуру действующего министра туризма Мануэля Марреро Круса на пост премьер-министра республики, сообщает ТАСС.

«Президент Республики Куба внес в Национальную ассамблею народной власти предложение по кандидатуре на пост премьер-министра: Мануэль Марреро Крус, — говорится в сообщении. — Национальная ассамблея народной власти назначила премьер-министра по предложению президента республики Куба Мигеля Диас-Канеля».