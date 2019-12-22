Премьер-министром Кубы назначили Мануэля Марреро Круса

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердили в субботу кандидатуру действующего министра туризма Мануэля Марреро Круса на пост премьер-министра республики, сообщает ТАСС.

«Президент Республики Куба внес в Национальную ассамблею народной власти предложение по кандидатуре на пост премьер-министра: Мануэль Марреро Крус, — говорится в сообщении. — Национальная ассамблея народной власти назначила премьер-министра по предложению президента республики Куба Мигеля Диас-Канеля».

| 2019-12-21T23:31:05+00:00 22 декабря 2019, 06:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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