В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1 ноября делегация под руководством премьер-министра Али Асадова и руководителя Координационного штаба, созданного в целях централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева посетила Восточный Зангезур.

Как сообщает АПА, делегация сначала ознакомилась с недавно введенным в эксплуатацию международным аэропортом Зангилан. Представитель ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» проинформировал о проделанной работе в аэропорту.