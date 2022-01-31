«Сегодня утром мой анализ на COVID-19 оказался положительным. Я чувствую себя хорошо и продолжу работать удаленно на этой неделе, соблюдая рекомендации в области общественного здравоохранения», — сообщил Трюдо в Twitter. Объявив о болезни, канадский премьер также призвал всех вакцинироваться против COVID-19.