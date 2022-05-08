Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе необъявленного визита в Украину в воскресенье посетил города Буча и Ирпень, сообщает ТАСС.

«После встречи с руководством государства мы посетили Ирпень и Бучу под Киевом», — написал Пленкович на своей странице в Twitter. «Мы сожалеем обо всех невинных жертвах и многих украинцах, которым пришлось покинуть дома», — отметил он.

Пленкович в воскресенье прибыл в Киев, где провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.