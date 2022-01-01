С сегодняшнего дня председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) перешло к Казахстану.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил на заседании Совета глав государств СНГ 15 октября, что историческая декларация о создании Союза была принята в декабре 1991 года на заседании в Алматы. По его словам, СНГ сыграло ключевую роль в предотвращении масштабных катастроф на постсоветском пространстве, способствуя сохранению отношений между народами.

Глава государства добавил, что в результате совместных усилий в СНГ налажены эффективные механизмы сотрудничества и сформирована прочная нормативно-правовая база. При этом развивается активный политический диалог, укрепляется сотрудничество в сфере безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических связей.

В числе основных задач, стоящих перед странами СНГ, казахстанский лидер отметил активизацию и расширение торгово-экономического сотрудничества. Сделав акцент на расширении производственной кооперации между странами, президент подчеркнул необходимость совершенствования подходов к экономическому сотрудничеству. С этой целью он предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать соглашение о торговле услугами.

Вместе с тем, президент Казахстана считает актуальным формирование единого аграрного рынка. По его словам, разработка стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем стран СНГ отвечала бы общим интересам. Касаясь сотрудничества в преодолении негативных последствий пандемии, Токаев предложил ускорить взаимное признание паспортов вакцины в СНГ.