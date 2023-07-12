Делегация под руководством председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша 12 июля посетила на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, почтил его память, возложил венок к его могиле.

Как сообщает #, также была почтена память супруги великого лидера, известного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.