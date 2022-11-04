В ночь с 3 на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении в течение 5 часов с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Азизли и Юхары Шорджа Басаркечарского района, с применением стрелкового оружия различного калибра вели непрерывный огонь по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлениях населенных пунктов Эллидже и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Как передает #, об этом сообщает Министерство Обороны Азербайджана.