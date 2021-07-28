Подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«28 июля начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района», — говорится в сообщении минобороны.

Отмечается, что в результате обстрела ранены двое военнослужащих Азербайджанской армии — Алиев Садиг Низами оглу и Имранлы Имран Дильгам оглу. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает.

Подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.

«Мы ещё раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами», — говорится в сообщении.