Крупный лесной пожар в районе турецкого Бодрума, где были эвакуированы несколько отелей, удалось взять под контроль. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил глава местного министерства сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли на своей странице в Twitter.

— Пожар в Бодруме под контролем. Ведутся работы по охлаждению, — сообщил министр.

Накануне Бекир Пакдемирли сообщал, что за последние четыре пожарный службы смогли взять под контроль 88 возгораний в 30 провинциях Турции. В настоящее время продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие. (kp.ru)